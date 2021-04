Basket: Eurolega e tv, si avvicina il trasloco da Eurosport a Sky Sport (Di domenica 25 aprile 2021) Novità importante nel panorama dei diritti televisivi cestistici italiani riportata da TuttoSport. Il quotidiano torinese, infatti, in una breve fa menzione del fatto che la trasmissione dell’Eurolega in Italia dovrebbe cambiare padrone in tempi brevi, anzi brevissimi. Dalla prossima stagione, infatti, non sarebbe più EuroSport a trasmettere la massima competizione per club continentale, anche in considerazione della mancata conclusione positiva della trattativa emersa in questo senso. Sull’orizzonte si prospetta il ritorno di Sky Sport, che non aveva più l’Eurolega nei propri diritti televisivi, almeno per mezzi propri, dal 2009 (ha trasmesso qualche incontro negli Anni ’10 come supporto a Fox Sports, effettiva detentrice dei diritti prima di ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Novità importante nel panorama dei diritti televisivi cestistici italiani riportata da Tutto. Il quotidiano torinese, infatti, in una breve fa menzione del fatto che la trasmissione dell’in Italia dovrebbe cambiare padrone in tempi brevi, anzi brevissimi. Dalla prossima stagione, infatti, non sarebbe piùa trasmettere la massima competizione per club continentale, anche in considerazione della mancata conclusione positiva della trattativa emersa in questo senso. Sull’orizzonte si prospetta il ritorno di Sky, che non aveva più l’nei propri diritti televisivi, almeno per mezzi propri, dal 2009 (ha trasmesso qualche incontro negli Anni ’10 come supporto a Foxs, effettiva detentrice dei diritti prima di ...

capuanogio : Un #Petrucci da ascoltare su #Sky sta facendo a pezzi le certezze di chi pensa che la #Superlega si possa fermare “… - DaRonz82 : Che brutta l'Eurolega, che brutto il basket, zero emozioni, schifo bleah - OA_Sport : Sarebbe prossimo il ritorno dell'Eurolega su Sky Sport dopo 12 anni, di cui gli ultimi 4 passati su Eurosport - mgpg07 : Eurolega di basket dal 2021-22 in esclusiva su Sky. Eurosport ha perso i diritti e li ha presi Sky. - ematr_86 : L'eurolega di basket, che passa su #SkySport fallirà nei suoi intenti come fallirà ogni forma di paytv... -