Basket di A2 | Treviglio e Bergamo vincono nell’esordio alle fasi finali della stagione

(Di domenica 25 aprile 2021) Cassa Rurale con il botto contro Roma nei playoff promozione e Withu vittoria di 10 punti contro Biella per non retrocedere.

Advertising

webecodibergamo : Basket playoff di A2, Treviglio stravince gara 1: 77-56 su Roma - FilippoVerze : Comunque Vertemati in panca mi riporta a quando con Treviglio fece dimenticare a Vujacic (bicampione Nba) come si faceva a giocare a basket -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Treviglio

Pianetabasket.com

Si parte dal big match del girone bianco tra la Reale MutuaTorino e la Gevi Napoli. A ... Nel girone giallo la BCCliquida Eurobasket Roma per 77 - 56. I padroni di casa hanno ...A fronte dei quattro di Verona, Milano e, e dei due di Roma e Chieti. La fase ad orologio ... Questo il calendario della Scaligera. Domenica 25 aprile debutto casalingo alle 18 contro ...(di Rocco Fattori Giuliano) Con un terzo quarto semplicemente perfetto, la Scaligera Basket liquida la pratica Ferrara e parte col migliore dei modi nella fase ad orologio del campionato: all'AGSM For ...Basket A2 2020/2021: Torino ok nel big match contro Napoli, Bergamo si prende lo scontro salvezza contro Biella ...