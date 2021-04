Avellino-Teramo, le formazioni ufficiali (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Avellino di Piero Braglia vuole chiudere la pratica secondo posto, ma soprattutto allontanar l’assalto finale del Catanzaro. Obiettivo che passa dalla sfida interna contro il Teramo di Massimo Paci. Formazione già qualificata, matematicamente, ai playoff di LegaPro. Non per questo, i diavoli biancorossi, vorranno sottovalutare la sfida del Partenio-Lombardi. Le formazioni ufficiali di Avellino-Teramo: Avellino (3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Illanes; Adamo, Carriero, De Francesco, D’Angelo, Tito; Santaniello, Maniero. A disp.: Pane, Rizzo, Laezza, Miceli, Bernardotto, Fella, Errico, Rocchi, Baraye. All.: Braglia. Teramo (4-3-1-2): Lewandowski; Piacentini, Trasciani, Soprano, Cappa; Arrigoni, Lombardi, Costa Ferreira; ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’di Piero Braglia vuole chiudere la pratica secondo posto, ma soprattutto allontanar l’assalto finale del Catanzaro. Obiettivo che passa dalla sfida interna contro ildi Massimo Paci. Formazione già qualificata, matematicamente, ai playoff di LegaPro. Non per questo, i diavoli biancorossi, vorranno sottovalutare la sfida del Partenio-Lombardi. Ledi(3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Illanes; Adamo, Carriero, De Francesco, D’Angelo, Tito; Santaniello, Maniero. A disp.: Pane, Rizzo, Laezza, Miceli, Bernardotto, Fella, Errico, Rocchi, Baraye. All.: Braglia.(4-3-1-2): Lewandowski; Piacentini, Trasciani, Soprano, Cappa; Arrigoni, Lombardi, Costa Ferreira; ...

