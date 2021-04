Avellino, Braglia: “Ai playoff non conta il piazzamento, conta come ci arrivi” (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Ho disputato tanti playoff e non conta tanto come ci si piazza ma come ci si arriva mentalmente e fisicamente”. Così il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia, dopo il pari amaro con il Teramo. Un pareggio che, almeno per ora, fa svanire i sogni di sogno posto per l’Avellino sorpassato dal Catanzaro oggi vincente con il Monopoli. “Non cerco alibi, perché il Teramo ha fatto la sua partita e noi abbiamo sbagliato troppo, ma sinceramente mi dà ancora più fastidio la sconfitta contro la Vibonese“. “Siamo stati poco brillanti – continua il tecnico dei lupi – Quando ti manca ciò è normale che si faccia fatica. Ho vinto playoff da terzo e quinto, mai da secondo e probabilmente era ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ho disputato tantie nontantoci si piazza maci si arriva mentalmente e fisicamente”. Così il tecnico dell’, Piero, dopo il pari amaro con il Teramo. Un pareggio che, almeno per ora, fa svanire i sogni di sogno posto per l’sorpassato dal Catanzaro oggi vincente con il Monopoli. “Non cerco alibi, perché il Teramo ha fatto la sua partita e noi abbiamo sbagliato troppo, ma sinceramente mi dà ancora più fastidio la sconfitta contro la Vibonese“. “Siamo stati poco brillanti – continua il tecnico dei lupi – Quando ti manca ciò è normale che si faccia fatica. Ho vintoda terzo e quinto, mai da secondo e probabilmente era ...

