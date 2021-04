Avanti un altro pure di sera streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata (Di domenica 25 aprile 2021) Questa sera, domenica 25 aprile 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Avanti un altro pure di sera, la versione speciale in prime time del gioco condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti per festeggiare i dieci anni dalla sua nascita. Tante le novità e gli ospiti (suddivisi in due squadre) che si succederanno nel corso di queste puntate. dove vedere la terza puntata di Avanti un altro pure di sera in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La terza puntata della trasmissione va in onda oggi, domenica ... Leggi su tpi (Di domenica 25 aprile 2021) Questa, domenica 25 aprile 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda ladiundi, la versione speciale in prime time del gioco condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti per festeggiare i dieci anni dalla sua nascita. Tante le novità e gli ospiti (suddivisi in due squadre) che si succederanno nel corso di queste puntate.ladiundiintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Ladella trasmissione va in onda oggi, domenica ...

Advertising

F_DUva : La notizia della proroga del #superbonus è un altro risultato del @Mov5Stelle. Come ricordato da @luigidimaio, le r… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera con #PaoloBonolis e #LucaLaurenti… - forumJuventus : #FiorentinaJuve, oggi ore 15. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Ronaldo in avanti, Cuadrado esterno altro co… - gianlucaborda : RT @RadioBarrioLive: È trascorso un altro 25 aprile senza Raffaele, il terzo. Non è più la stessa cosa. E fa più male non sentirlo ogni gio… - Avanti1Altro : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera con #PaoloBonolis e #LucaLaurenti https://… -