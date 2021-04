Attacco a petroliera iraniana | tre morti

(Di domenica 25 aprile 2021) Unaè stata l’obiettivo di unal largo della Siria, che ha provocato la morte di tre persone. A bordo si è sviluppato un incendio: lo ha reso noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. Qual è il punto della situazione? La Repubblica islamica dell’Iran, che assiste

L'con i barchini esplosivi, per sfruttare l'effetto sorpresa, prevedeva l'avvicinamento nel ... Una volta ottenuto il via, si lanciava con saldo animo all'assalto contro grossa...L'agenzia di stampa statale SANA, citando il ministero del petrolio, riporta che l'incendio è scoppiato dopo "quello che si ritiene poter essere undi un drone proveniente dalle acque ...L’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione vicina alle opposizioni e con sede a Londra, ha riportato che una petroliera iraniana sarebbe stata attaccata da un drone partito dalle acque ...Tre persone sono morte nell'attacco a una nave cisterna iraniana al largo della costa siriana. A bordo si è sviluppato un incendio. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede ...