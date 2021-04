ATP Belgrado 2021 | Matteo Berrettini | “Complimenti a Karatsev Felicissimo di aver vinto dopo l’infortunio”

(Di domenica 25 aprile 2021) Una settimana da sogno.un 2020 da dimenticare, ricco di momenti complicati, e un inizio dida incubo conagli Australian Open,torna ad esultare: il tennista romano si è aggiudicato infatti l’ATP di, battendo sulla terra rossa serba in finale il russo Aslanper 6-1 3-6 7-6 in due ore e mezza. Le sue parole durante la premiazione riportate da SuperTennis: “Sonodi essere qui e di essere riuscito a vincere un titoloche avevo avuto.e avuto in tribuna i miei genitori rende questo successo davvero speciale, a loro devo tutto. Non credevo che sarei riuscito a giocare un tennis del genere qui. Ed è stato bello ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MATTEO BERRETTINI VINCE L'ATP 250 DI BELGRADO BATTUTO IN FINALE IL RUSSO KARATSEV 6-1, 3-6, 7-6 ??… - Coninews : SUPER BERRETTINI ?? A Belgrado Matteo #Berrettini supera 6-1 3-6 7-6 Aslan Karatsev e conquista il #SerbiaOpen! Il… - Agenzia_Ansa : Matteo #Berrettini ha vinto il Serbia Open, torneo Atp 250 che si è giocato a Belgrado. In finale il tennista roman… - RilkeRainer : RT @Coninews: SUPER BERRETTINI ?? A Belgrado Matteo #Berrettini supera 6-1 3-6 7-6 Aslan Karatsev e conquista il #SerbiaOpen! Il quarto tit… - CabezonSSCN : RT @Coninews: SUPER BERRETTINI ?? A Belgrado Matteo #Berrettini supera 6-1 3-6 7-6 Aslan Karatsev e conquista il #SerbiaOpen! Il quarto tit… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Belgrado

Dopo Jannik Sinner Melbourne e Lorenzo Sonego a Cagliari, è il turno di che trionfa a, nel Serbia Open, torneo250. Il tennista romano ha avuto la meglio in tre set su uno dei giiocatori ...Per Berrettini si tratta del quarto titoloin carriera su cinque finali disputate. In semifinale Berrettini aveva superato il giapponese Tar Daniel, numero 126 del mondo, per 6 - 1, 6 - 7, 6 - 0. ...Una settimana da sogno. Dopo un 2020 da dimenticare, ricco di momenti complicati, e un inizio di 2021 da incubo con l'infortunio agli Australian Open, Matteo Berrettini torna ad esultare: il tennista ...Berrettini vince il torneo di Belgrado, mentre Nadal ha vinto quello di Barcellona, ecco come cambia la classifica ATP anche per Sinner ...