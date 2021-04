ATP Barcellona: Rafael Nadal trionfa per la dodicesima volta in carriera (Di domenica 25 aprile 2021) Rafael Nadal c’è. Il campione maiorchino, dopo l’eliminazione prematura in quel di Monte Carlo, risponde immediatamente presente e trionfa per la dodicesima volta in carriera nel torneo ATP 500 di Barcellona, il suo titolo numero ottantasette. Lo spagnolo, da domani, si piazzerà nuovamente alla posizione numero due del ranking mondiale. E’ stato un incontro epico, dalle mille emozioni e cambiamenti di rotta, il più lungo della stagione fino a questo momento. ATP Barcellona: un immenso Nadal pone fine alla striscia di Tsitsipas Rafael Nadal non perdona. Il fuoriclasse iberico, nell’ ultimo atto dell’ ATP 500 di Barcellona, ha piegato la resistenza di un buonissimo Stefanos ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021)c’è. Il campione maiorchino, dopo l’eliminazione prematura in quel di Monte Carlo, risponde immediatamente presente eper lainnel torneo ATP 500 di, il suo titolo numero ottantasette. Lo spagnolo, da domani, si piazzerà nuovamente alla posizione numero due del ranking mondiale. E’ stato un incontro epico, dalle mille emozioni e cambiamenti di rotta, il più lungo della stagione fino a questo momento. ATP: un immensopone fine alla striscia di Tsitsipasnon perdona. Il fuoriclasse iberico, nell’ ultimo atto dell’ ATP 500 di, ha piegato la resistenza di un buonissimo Stefanos ...

Advertising

Eurosport_IT : Ripetiamo insieme: Jannik #Sinner ha solo 19 anni e una testa da paura ???????? ? - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER VA IN SEMIFINALE BATTUTO RUBLEV 6-2, 7-6 (8-6) ?? - Corriere : Atp di Barcellona, Sinner demolisce anche il numero 7 Rublev: ora è in semifinale - WilliamXIV_ : RT @Giovaguerrato: A Barcellona, finale torneo Atp, tribune piene di pubblico. Mi sfugge qualcosa? - GioelePaglia : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #BCNOpenBS NADAL RE A BARCELLONA! ?? Rafa Nadal ???? vince per la 12º volta Barcellona dopo una lotta este… -