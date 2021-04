Atletico Madrid, flop in Liga: ora il Barcellona può conquistare la vetta (Di domenica 25 aprile 2021) L’Atletico Madrid cade contro l’Athletic Bilbao e offre al Barcellona la possibilità di conquistare il primo posto in Liga L’Atletico Madrid ha incassato una pesante sconfitta in casa dell’Athletic Bilbao. Il 2-1 per i baschi potrebbe compromettere la vittoria del titolo da parte della formazione di Diego Simeone. Il Barcellona, vittorioso contro il Villarreal, dista due punti dalla vetta. Ma rispetto alle concorrenti dirette, i blaugrana hanno disputato una partita in meno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) L’cade contro l’Athletic Bilbao e offre alla possibilità diil primo posto inL’ha incassato una pesante sconfitta in casa dell’Athletic Bilbao. Il 2-1 per i baschi potrebbe compromettere la vittoria del titolo da parte della formazione di Diego Simeone. Il, vittorioso contro il Villarreal, dista due punti dalla. Ma rispetto alle concorrenti dirette, i blaugrana hanno disputato una partita in meno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

