Atalanta | sei esagerata | Bologna demolito 5-0 e balzo al secondo posto

Atalanta-Bologna 5-0 è il risultato finale del posticipo domenicale della 33esima giornata del campionato di Serie A. Al Gewiss Stadium, va di scena un vero e proprio assolo della Dea, che dopo una ventina di minuti di sofferenza sblocca il punteggio con Malinovskyi (22?), per poi raddoppiare con un calcio di rigore di Muriel (44?). Ad inizio ripresa gli ospiti restano in inferiorità numerica a causa del rosso diretto inflitto a Schouten, venendo poi sommersi dalle reti di Freuler (57?), Zapata (59?) e Miranchuk (73?). Un risultato fondamentale per la squadra di Gian Piero Gasperini, che complice il pari della Juventus – e in attesa del Milan – si issa momentaneamente da sola al secondo posto. A cinque giornate dalla fine, la terza qualificazione consecutiva in Champions è sempre più vicina.

