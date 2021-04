Atalanta, Romero: «Obiettivo Champions è lì. Futuro? Il mio agente ne sta parlando» (Di domenica 25 aprile 2021) Cristian Romero, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna Cristian Romero, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Nei primi dieci minuti abbiamo sofferto la pressione del Bologna, ma alla fine siamo usciti disputando una grande partita. Stiamo bene, dobbiamo continuare così. Mancano ancora sei partite, contando la finale di Coppa Italia, ma l’Obiettivo secondo posto è lì. Sarebbe un grande risultato, anche se l’importante è andare in Champions». GASPERINI – «È un grandissimo allenatore, mi sta facendo crescere tantissimo. Venire all’Atalanta è stata la scelta migliore, già al Genoa mi parlavano bene di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Cristian, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna Cristian, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Nei primi dieci minuti abbiamo sofferto la pressione del Bologna, ma alla fine siamo usciti disputando una grande partita. Stiamo bene, dobbiamo continuare così. Mancano ancora sei partite, contando la finale di Coppa Italia, ma l’secondo posto è lì. Sarebbe un grande risultato, anche se l’importante è andare in». GASPERINI – «È un grandissimo allenatore, mi sta facendo crescere tantissimo. Venire all’è stata la scelta migliore, già al Genoa mi parlavano bene di ...

