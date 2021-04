Atalanta, Gasperini stasera punta su Ilicic e Muriel per scardinare la difesa del Bologna (Di domenica 25 aprile 2021) L'Atalanta questa sera alle 20.45 (diretta su SkySport1) punta ancora su Josip Ilicic . Lo sloveno dovrebbe partire dal primo minuto nella sfida casalinga contro il Bologna. Avversario senza ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 aprile 2021) L'questa sera alle 20.45 (diretta su SkySport1)ancora su Josip. Lo sloveno dovrebbe partire dal primo minuto nella sfida casalinga contro il. Avversario senza ...

Atalanta_BC : ?? Questi gli 11 scelti da Mister Gasperini! ?? Here's our #StartingXI to face @juventusfc! ? Presented by @Plus500… - Giorno_Bergamo : Atalanta, Gasperini stasera punta su Ilicic e Muriel per scardinare la difesa del Bologna - Eliam_91 : @Atalanta_BC Che Gasperini lo conse prenda in prima squadra - PaoloMaldini__ : @bielsajr Il Napoli è più forte ad organico pieno, l’Atalanta ha giocatori che per il gioco di Gasperini overperfor… - infoitsport : Ilicic, addio all'Atalanta? Nuova frecciata di Gasperini allo sloveno -