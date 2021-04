Atalanta, Gasperini: «Destino nelle nostre mani. Obiettivo Champions» (Di domenica 25 aprile 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Sappiamo che in Serie A ogni partita ha la sua storia, il Bologna ha messo in difficoltà tante squadre. Ci eravamo preparati bene, la loro difesa a tre era una delle ipotesi. L’Atalanta ha comunque dimostrato di stare molto bene, al di là della superiorità numerica. All’inizio c’è stata troppa frenesia, forse per la voglia di fare bene, e abbiamo sbagliato cose semplici sul piano tecnico. Serviva ritrovare lucidità, tutto è andato per il verso giusto». Obiettivo – «Tra due punti saremo di nuovo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Sappiamo che in Serie A ogni partita ha la sua storia, il Bologna ha messo in difficoltà tante squadre. Ci eravamo preparati bene, la loro difesa a tre era una delle ipotesi. L’ha comunque dimostrato di stare molto bene, al di là della superiorità numerica. All’inizio c’è stata troppa frenesia, forse per la voglia di fare bene, e abbiamo sbagliato cose semplici sul piano tecnico. Serviva ritrovare lucidità, tutto è andato per il verso giusto».– «Tra due punti saremo di nuovo ...

