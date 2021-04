Atalanta-Bologna, Romero: “Vogliamo la Champions League e la Coppa Italia. Gasp? Ecco cosa ne penso” (Di domenica 25 aprile 2021) Parola a Cristian Romero.Serie A, Atalanta-Bologna 5-0: la Dea a valanga vola al secondo posto aspettando il MilanIl difensore roccioso della Dea di Gian Piero Gasperini si è così espresso ai microfoni di Sky Sport a margine della straripante vittoria contro il Bologna: "Nei primi dieci minuti i nostri avversari hanno avuto due chiare occasioni da gol, ma noi abbiamo fatto una grandissima partita e siamo felici per la vittoria. Dobbiamo continuare così, ci sono ancora cinque finali oltre alla Coppa Italia: l'obiettivo è andare in Champions League, arrivare secondi è un'altra cosa. Gasperini è un grandissimo allenatore, mi sta facendo crescere tanto: venire qui è stata la scelta migliore, già al Genoa ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) Parola a Cristian.Serie A,5-0: la Dea a valanga vola al secondo posto aspettando il MilanIl difensore roccioso della Dea di Gian Pieroerini si è così espresso ai microfoni di Sky Sport a margine della straripante vittoria contro il: "Nei primi dieci minuti i nostri avversari hanno avuto due chiare occasioni da gol, ma noi abbiamo fatto una grandissima partita e siamo felici per la vittoria. Dobbiamo continuare così, ci sono ancora cinque finali oltre alla: l'obiettivo è andare in, arrivare secondi è un'altraerini è un grandissimo allenatore, mi sta facendo crescere tanto: venire qui è stata la scelta migliore, già al Genoa ...

Advertising

Atalanta_BC : Cafeteros en acción! ???? ? Un gol tutto colombiano nell'ultimo #AtalantaBologna! ???? A great Colombian goal from our… - SkySport : Atalanta-Bologna 2-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #AtalantaBologna Su Sky Sport Serie A ?… - ZZiliani : Per dire quanto sia forte l’#Atalanta, gli autori del gol gioiello dell’1-0 al #Bologna sono #Muriel (tacco a liber… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????? #AtalantaBologna, #Mihajlovic tuona dopo le decisioni arbitrali: 'Partita falsata! Non è la prima volta' https:… - Giorno_Bergamo : Bologna travolto, l'Atalanta vola al secondo posto -