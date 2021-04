Atalanta-Bologna, preview tattica. Tutti i dati di Mihajlovic. Gasp ritrova Barrow e Orsolini: due ex da tenere d’occhio (Di domenica 25 aprile 2021) Lo scorso 23 dicembre, nella gara che precedette la sosta invernale del campionato di A, il Bologna di Sinisa Mihajlovic impose uno “strano” pareggio ai nerazzurri di Gasperini. Nell’occasione, le due squadre avevano dominato un tempo a testa. Il primo … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 aprile 2021) Lo scorso 23 dicembre, nella gara che precedette la sosta invernale del campionato di A, ildi Sinisaimpose uno “strano” pareggio ai nerazzurri dierini. Nell’occasione, le due squadre avevano dominato un tempo a testa. Il primo …

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - FabzerTips : ?? Atalanta - Bologna Tip: Btts Units: 2 Odd: 1.74 ?? Celta Vigo - Osasuna Tip: No Btts Units: 1.4 Odd: 1.97… - amirul_daniall : RT @AroundTurin: The following Serie A teams have officially requested to sanction Juventus, Inter and Milan: Roma Torino Bologna Genoa Sa… - sportli26181512 : Diretta #Atalanta-#Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: La Dea di Gasperini… - Ftbnews24 : #RomaAtalanta #Dea #Bergamo #Atalanta verso #AtalantaBologna #SerieA ?? -