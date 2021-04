Atalanta-Bologna oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 25 aprile 2021) L’Atalanta ospita il Bologna nel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra di Gasperini, reduce dal pareggio con la Roma, vuole tornare al successo per metter un’ipoteca alla qualificazione alla prossima Champions League. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic vanno a caccia di altri punti per incrementare il vantaggio sulla zona retrocessione. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.45 di domenica 25 aprile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251), oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) L’ospita ilnel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di. La squadra di Gasperini, reduce dal pareggio con la Roma, vuole tornare al successo per metter un’ipoteca alla qualificazione alla prossima Champions League. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic vanno a caccia di altri punti per incrementare il vantaggio sulla zona retrocessione. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.45 di domenica 25 aprile. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno, (canale 201 del satellite), Sky SportA (canale 202) e Sky Sport (canale 251), oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : 'Se incontrare l’Atalanta è come andare dal dentista, incontrare il Bologna è…' ?? Ma Sinisa #Mihajlovic ha un rapp… - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - sportface2016 : #calcio #SerieA #AtalantaBologna oggi in tv su Sky o Dazn? Ecco come vedere la partita di #SerieA - fabioputaggio : RT @JPeppp: La Serie A senza Juve, Milan e Inter Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Empoli, Fiorentina, Genoa, Lazio, Lecce… - JPeppp : La Serie A senza Juve, Milan e Inter Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Empoli, Fiorentina, Genoa,… -