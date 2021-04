Atalanta-Bologna, Mihajlovi?: “Una cosa è fondamentale. Calciomercato? Dobbiamo vendere per forza” (Di domenica 25 aprile 2021) Parola a Sinisa Mihajlovi?.Serie A, Atalanta-Bologna 5-0: la Dea a valanga vola al secondo posto aspettando il MilanIl coach del Bologna ha analizzato la pesante sconfitta contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport: "Dopo i primi venti minuti dovevamo essere avanti 2-0, poi ci sono stati il rigore e l'espulsione. Da qui la partita è stata falsata, spero sia l'ultima volta che accade una cosa del genere ma non credo: i nostri avversari hanno vinto meritatamente ma i rigori li fischiano solo a noi, anche a Crotone ce ne hanno dato uno contro. Succede sempre così".Atalanta-Bologna, LIVE Serie A 25/04/2021: segui la diretta"Siamo puntando tanto sull'atteggiamento mentale perché è fondamentale, forse quest'anno ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) Parola a Sinisa?.Serie A,5-0: la Dea a valanga vola al secondo posto aspettando il MilanIl coach delha analizzato la pesante sconfitta contro l'di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport: "Dopo i primi venti minuti dovevamo essere avanti 2-0, poi ci sono stati il rigore e l'espulsione. Da qui la partita è stata falsata, spero sia l'ultima volta che accade unadel genere ma non credo: i nostri avversari hanno vinto meritatamente ma i rigori li fischiano solo a noi, anche a Crotone ce ne hanno dato uno contro. Succede sempre così"., LIVE Serie A 25/04/2021: segui la diretta"Siamo puntando tanto sull'atteggiamento mentale perché è, forse quest'anno ...

