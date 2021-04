Atalanta-Bologna, le probabili formazioni del match (Di domenica 25 aprile 2021) Il Gewiss Stadium stende il tappeto rosso ad Atalanta-Bologna. Gasperini perde Gosens, più Muriel di Ilicic “Proveremo a vincerle tutte” – Gasperini presenta così Atalanta-Bologna e lancia la Dea alla conquista della seconda posizione e del posto Champions League. Il Bologna naviga in acque tranquille e non chiede nulla al campionato. QUI Atalanta – Gasperini valuta più soluzioni vista l’assenza di Gosens. Difesa a quattro o linea a tre, il ballottaggio resta sempre tra Palomino e Maehle. De Roon e Freuler in mediana, lotta sulla trequarti tra Pasalic e Pessina. Malinovskyi è il più in forma e dovrebbe essere confermato sulla destra, con Muriel dal lato opposto. QUI Bologna – Quadro abbastanza chiaro per Mihajlovic. Ancora ai box Tomiyasu, pronto De ... Leggi su zon (Di domenica 25 aprile 2021) Il Gewiss Stadium stende il tappeto rosso ad. Gasperini perde Gosens, più Muriel di Ilicic “Proveremo a vincerle tutte” – Gasperini presenta cosìe lancia la Dea alla conquista della seconda posizione e del posto Champions League. Ilnaviga in acque tranquille e non chiede nulla al campionato. QUI– Gasperini valuta più soluzioni vista l’assenza di Gosens. Difesa a quattro o linea a tre, il ballottaggio resta sempre tra Palomino e Maehle. De Roon e Freuler in mediana, lotta sulla trequarti tra Pasalic e Pessina. Malinovskyi è il più in forma e dovrebbe essere confermato sulla destra, con Muriel dal lato opposto. QUI– Quadro abbastanza chiaro per Mihajlovic. Ancora ai box Tomiyasu, pronto De ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Se incontrare l’Atalanta è come andare dal dentista, incontrare il Bologna è…' ?? Ma Sinisa #Mihajlovic ha un rapp… - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - FeloKamo : 12.30 Benevento - Udinese 15.00 Fiorentina - Juve 15.00 Inter - Hellas 18.00 Cagliari - Roma 19.30 Parma - Crotone 20.45 Atalanta - Bologna - Febrillanna : RT @AroundTurin: The following Serie A teams have officially requested to sanction Juventus, Inter and Milan: Roma Torino Bologna Genoa Sa… - Edoardo____ : salvezza; la Roma per allontanare l'insidia Sassuolo; infine Atalanta - Bologna, per i Bergamaschi obiettivo restar… -