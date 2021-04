Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali (Di domenica 25 aprile 2021) Al Gewiss Stadium si gioca Atalanta-Bologna, calcio d’inizio alle 20.45 per la gara che chiude la domenica del 33esimo turno di Serie A 2020-21. Ecco le scelte definitive dei due tecnici: Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All. Gasperini. Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Antov, Soumaoro, Danilo; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Skov Olsen; Soriano; Palacio, Barrow. All. Mihajlovic. Foto: sito Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Al Gewiss Stadium si gioca, calcio d’inizio alle 20.45 per la gara che chiude la domenica del 33esimo turno di Serie A 2020-21. Ecco le scelte definitive dei due tecnici:(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All. Gasperini.(3-4-1-2): Skorupski; Antov, Soumaoro, Danilo; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Skov Olsen; Soriano; Palacio, Barrow. All. Mihajlovic. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

