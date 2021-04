Atalanta-Bologna, la diretta del match (Di domenica 25 aprile 2021) Sei giornate alla conclusione del campionato e per l’Atalanta ecco la sfida col Bologna. Gasperini ritrova Hateboer dopo oltre due mesi e lo lancia subito titolare nel 3-4-1-2 con Maehle al posto dello squalificato Gosens. Davanti Malinovskyi con Muriel e Zapata. La diretta del match: Il secondo tempo 90?- Senza recupero arriva il fischio finale: Atalanta batte Bologna 5-0. 87?- Danilo respinge sulla riga di porta un tiro a botta sicura di Djimsiti, che aveva anche superato Skorupski su assist fantastico di Miranchuk. 77?- C’è spazio anche per Lammers, che prende il posto di Zapata. 73?- MIRANCHUK! POKERISSIMO NERAZZURRO! Colpo da bigliardo del russo che col sinistro trova lo spiraglio giusto per battere Skorupski. 71?- Altri due cambi per Gasperini: dentro Caldara e Ilicic per Toloi e ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 aprile 2021) Sei giornate alla conclusione del campionato e per l’ecco la sfida col. Gasperini ritrova Hateboer dopo oltre due mesi e lo lancia subito titolare nel 3-4-1-2 con Maehle al posto dello squalificato Gosens. Davanti Malinovskyi con Muriel e Zapata. Ladel: Il secondo tempo 90?- Senza recupero arriva il fischio finale:batte5-0. 87?- Danilo respinge sulla riga di porta un tiro a botta sicura di Djimsiti, che aveva anche superato Skorupski su assist fantastico di Miranchuk. 77?- C’è spazio anche per Lammers, che prende il posto di Zapata. 73?- MIRANCHUK! POKERISSIMO NERAZZURRO! Colpo da bigliardo del russo che col sinistro trova lo spiraglio giusto per battere Skorupski. 71?- Altri due cambi per Gasperini: dentro Caldara e Ilicic per Toloi e ...

