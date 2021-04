Atalanta-Bologna, Gasperini: “Destino nelle nostre mani. Superlega? Sembrava tutto finito” (Di domenica 25 aprile 2021) “Sappiamo che in Italia ogni partita ha la sua storia. Il Bologna ha messo in difficoltà tante squadre e l’avevamo già visto giocare con la difesa a tre. L’Atalanta, aldilà della superiorità numerica, sta molto bene e sul campo si è visto. Inizialmente abbiamo avuto frenesia, siamo andati fuori giri e abbiamo sbagliato molto tecnicamente, anche nei passaggi decisivi. Poi abbiamo ritrovato lucidità e tutto è andato molto meglio”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la goleada rifilata dalla sua Atalanta al Bologna nel posticipo della 33^ giornata di Serie A. Una vittoria che permette alla Dea di salire al secondo posto in attesa del Milan. “Intanto ci mancano due punti per tornare aritmeticamente in Europa ed è già un risultato importante – ha proseguito ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) “Sappiamo che in Italia ogni partita ha la sua storia. Ilha messo in difficoltà tante squadre e l’avevamo già visto giocare con la difesa a tre. L’, aldilà della superiorità numerica, sta molto bene e sul campo si è visto. Inizialmente abbiamo avuto frenesia, siamo andati fuori giri e abbiamo sbagliato molto tecnicamente, anche nei passaggi decisivi. Poi abbiamo ritrovato lucidità eè andato molto meglio”. Lo ha detto Gian Pieroa Sky Sport dopo la goleada rifilata dalla suaalnel posticipo della 33^ giornata di Serie A. Una vittoria che permette alla Dea di salire al secondo posto in attesa del Milan. “Intanto ci mancano due punti per tornare aritmeticamente in Europa ed è già un risultato importante – ha proseguito ...

