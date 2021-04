Atalanta-Bologna, Gasperini: “Destino nelle nostre mani. Superlega? Lunedì ero convinto che fosse tutto finito” (Di domenica 25 aprile 2021) Show dell'Atalanta al "Gewiss Stadium".Missione compiuta per la Dea che, dopo lo stop dell'Olimpico, torna al successo imponendosi con un rotondo 5-0 sul Bologna di Sinisa Mihajlovic. Un successo che permette ai nerazzurri di volare al secondo posto in classifica, in attesa del Milan che giocherà Lunedì sera con la Lazio. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico Gian Piero Gasperini, intervenuto al triplice fischio.“Abbiamo avuto un po’ di frenesia nella fase iniziale, in questo momento l’ottima condizione ci ha portato fuori giri e a sbagliare sul piano tecnico, soprattutto nei passaggi decisivi. Con più lucidità le cose sono andate per il verso giusto. Champions? Siamo in Europa per il quinto anno, lo dice la matematica. Per la Champions non so quanti punti servono, sappiamo che ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) Show dell'al "Gewiss Stadium".Missione compiuta per la Dea che, dopo lo stop dell'Olimpico, torna al successo imponendosi con un rotondo 5-0 suldi Sinisa Mihajlovic. Un successo che permette ai nerazzurri di volare al secondo posto in classifica, in attesa del Milan che giocheràsera con la Lazio. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico Gian Piero, intervenuto al triplice fischio.“Abbiamo avuto un po’ di frenesia nella fase iniziale, in questo momento l’ottima condizione ci ha portato fuori giri e a sbagliare sul piano tecnico, sopratnei passaggi decisivi. Con più lucidità le cose sono andate per il verso giusto. Champions? Siamo in Europa per il quinto anno, lo dice la matematica. Per la Champions non so quanti punti servono, sappiamo che ...

