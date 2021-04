Atalanta-Bologna | dove vederla Obiettivo secondo posto

(Di domenica 25 aprile 2021) Continuare a far bene. I bergamaschi non si pongono limiti. Mihajlovic punta su Palacio e l’ex Barrow– La Dea è in corsa e non si vuole fermare proprio ora. La squadra di Gian Piero Gasperini contro ilallenato da Sinisa Mihajlovic nel posticipo di questa sera della 33esima giornata di Serie A punterà ancora una volta ai tre punti (diretta tv dalle 20:45 su Sky Sport canale 201, Sky Sport canale 202 e Sky Sport canale 251). A Zingonia lo stesso allenatore ha specificato bene l’stagionale dei nerazzurri in campionato: «il ...

In campoe Cagliari - Roma. Alle 12.30 vittoria per 4 - 2 dell'Udinese sul campo del Benevento, la cui posizione in chiave salvezza si fa delicata. Lunedì, a chiudere il turno, ...Si tratta però di un dato assolutamente momentaneo, visto che in questo turno devono ancora scendere in campo non solo gli stessi rossoneri, ma anche(stasera in casa con) e Napoli (...L'Atalanta vuole ripartire dopo il pareggio di Roma per continuare la corsa forsennata ad un posto in Champions League. Atalanta Bologna.Riscattando parzialmente una pessima prima frazione, la Juventus pareggia per 1-1 l’incontro in casa della Fiorentina ed è ora costretta a guardarsi più che mai le spalle per difendere l’ultimo posto ...