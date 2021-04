Atalanta-Bologna, calcio spettacolo: Muriel di tacco, Malinovskyi gol (VIDEO) (Di domenica 25 aprile 2021) calcio spettacolo a Bergamo. Nel match tra Atalanta e Bologna, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i padroni di casa sbloccano la partita con una giocata semplicemente fantastica: Muriel attira su di sé tre avversari e li fa fuori con un colpo di tacco illuminante, si inserisce alla perfezione Malinovskyi che calcia di prima intenzione e trova la rete dell’1-0. Terzo gol consecutivo per l’ucraino, in grande forma. Da vedere e rivedere la rete dell’1-0. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021)a Bergamo. Nel match tra, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i padroni di casa sbloccano la partita con una giocata semplicemente fantastica:attira su di sé tre avversari e li fa fuori con un colpo diilluminante, si inserisce alla perfezioneche calcia di prima intenzione e trova la rete dell’1-0. Terzo gol consecutivo per l’ucraino, in grande forma. Da vedere e rivedere la rete dell’1-0. SportFace.

Advertising

Atalanta_BC : Cafeteros en acción! ???? ? Un gol tutto colombiano nell'ultimo #AtalantaBologna! ???? A great Colombian goal from our… - Atalanta_BC : Subito in campo @Hans33Hateboer! ?? La nostra formazione titolare! #Hateboer starts! ???? Here's our #StartingXI to fa… - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - tuttoatalanta : Assist di tacco di Muriel, segna ancora Malinovskyi: Atalanta-Bologna 1-0 al 22' - ZZiliani : Per dire quanto sia forte l’#Atalanta, gli autori del gol gioiello dell’1-0 al #Bologna sono #Muriel (tacco a liber… -