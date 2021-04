Atalanta-Bologna 5-0. Freuler , Zapata e Miranchuk, i nerazzurri dilagano- Diretta (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo un inizio di primo tempo difficile, i nerazzurri salgono in cattedra e danno spettacolo. Vantaggio di Malinovskyi al 22’ e raddoppio su rigore di Muriel al 43’. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo un inizio di primo tempo difficile, isalgono in cattedra e danno spettacolo. Vantaggio di Malinovskyi al 22’ e raddoppio su rigore di Muriel al 43’.

Advertising

Atalanta_BC : Subito in campo @Hans33Hateboer! ?? La nostra formazione titolare! #Hateboer starts! ???? Here's our #StartingXI to fa… - SkySport : Atalanta-Bologna 2-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #AtalantaBologna Su Sky Sport Serie A ?… - ZZiliani : Per dire quanto sia forte l’#Atalanta, gli autori del gol gioiello dell’1-0 al #Bologna sono #Muriel (tacco a liber… - Kapodastersz : Atalanta 5-0 Bologna ???????? - Mediagol : #SerieA, #Atalanta-#Bologna 5-0: la Dea a valanga vola al secondo posto aspettando il Milan -