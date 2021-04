Atalanta-Bologna 5-0 | festa da Dea | Tabellino e Highlights

(Di domenica 25 aprile 2021) Gli uomini di Gasperini legittimano il secondo posto, in attesa del Milan, con una prestazione perfetta2-0, Cronaca,ed– Con il pareggio della Juventus a Firenze l’di Gian Piero Gasperini ha la grande occasione di consolidare il secondo posto, con il Milan che dovrà giocare nel posticipo di lunedì contro la Lazio all’Olimpico. Ildi Sinisa Mihajlovic non ha grandi pretese in classifica, per quanto provare a fermare una squadra come quella bergamasca è importante per il morale e la fiducia della squadra, sfruttando ...

Advertising

SkySport : Atalanta-Bologna 2-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #AtalantaBologna Su Sky Sport Serie A ?… - ZZiliani : Per dire quanto sia forte l’#Atalanta, gli autori del gol gioiello dell’1-0 al #Bologna sono #Muriel (tacco a liber… - Gazzetta_it : Gol! Atalanta - Bologna 2-0, rete di Muriel L. (ATA) - PippaMezza : RT @CorSport: #Atalanta a valanga: #Bologna travolto 5-0! #Gasperini è secondo ??? - settalese : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #AtalantaBologna 5-0: La Dea dilaga con tutti gli attaccanti a segno ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Bologna

Serie A, trentatreesima giornata. Spettacolo al 'Gewiss',incenerito 5 - 0: prosegue l'irresistibile ascesa dell'di Gasperini, che vola al secondo posto in classifica scavalcando in un colpo solo Milan e Juve. Chapeau ad una squadra che non ...L'batte ile supera in classifica Juventus e Milan portandosi al secondo posto solitario con pieno merito. La classifica di serie A Dopo 20' di buon, in cui per due volte ...L'Atalanta con un pokerissimo asfalta il Bologna e raggiunge il secondo posto in classifica. I bergamaschi scavalcano Juventus e Milan in classifica, e in attesa del match di domani dei rossoneri, son ...Nel post match della gara contro l’Atalanta il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha commentato così la prestazione dei suoi. “Non avevamo fatto i conti con l’arbitro. A partite invertite non ...