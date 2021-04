Atalanta - Bologna 5 - 0 | commento al risultato della partita

(Di domenica 25 aprile 2021) BERGAMO - Troppo forte per il. L'travolge la squadra di Mihajlovic con cinque gol (Malinovskyi, Muriel, Freuler, Zapata, Miranchuk) e, in attesa del Milan, si gode il secondo posto ...

L'a valanga sul: ora è seconda in classifica dietro all'Inter.5 - 0(3 - 4 - 1 - 2): Gollini; Toloi (26' st Caldara), Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (16' st Pessina), Maehle; Malinovskyi (26' st Ilicic); D. Zapata (33' ...Seconda per una notte e con il vestito delle serate migliori. L'batte il5 - 0 al Gewiss Stadium, dando spettacolo e scavalcando momentaneamente il Milan in classifica, in attesa dell'impegno dei rossoneri nel "monday night" contro la Lazio all'...Si è concluso il posticipo domenicale a Bergamo, dove l'Atalanta ha travolto il Bologna 5-0. La squadra di Gasperini aveva concluso il primo tempo sul 2-0 grazie a Malinovsky e a ...Le pagelle e highlights di Atalanta – Bologna 5-0, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021: Malinovskyi è il migliore del match ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi (71' Caldara) ...