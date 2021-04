Atalanta Bologna 5-0 | bergamaschi in formato Champions

(Di domenica 25 aprile 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi5-0 MOVIOLA 73? GOL– Da posizione defilata Miranchuk calcia col mancino e firma il pokerissimo 59? GOL– Grande giocata di Malinovskyi, passaggio per Zapata che davanti alla porta fredda Skorupski 57? GOL– Svanberg perde un pallone sanguinoso sulla trequarti e permette a Freuler di involarsi tutto solo verso la porta. Il centrocampista nerazzurro non sbaglia davanti a Skorupski 49? ...

Seconda per una notte e con il vestito delle serate migliori. L'batte il5 - 0 al Gewiss Stadium, dando spettacolo e scavalcando momentaneamente il Milan in classifica, in attesa dell'impegno dei rossoneri nel "monday night" contro la Lazio all'...BERGAMO - Troppo forte per il. L'travolge la squadra di Mihajlovic con cinque gol (Malinovskyi, Muriel, Freuler, Zapata, Miranchuk) e, in attesa del Milan, si gode il secondo posto almeno per una notte. Contro i ...L’Atalanta si fa perdonare della sconfitta arrivata nel turno infrasettimanale contro la Roma. E lo fa, come di consueto, a suon di gol. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, infatti, ha retto il confronto ...Rischiano di costare caro alla Juventus i due punti lasciati al ‘Franchi’ in ottica Champions, perché nel posticipo domenicale l’Atalanta ha travolto il Bologna per 5-0 ed è tornata al secondo posto, ...