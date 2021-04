Atalanta-Bologna (25 aprile ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 25 aprile 2021) Un’Atalanta sprecona e padrona del campo per sessanta minuti non è riuscita a piegare la Roma all’Olimpico e i giallorossi l’hanno punita con l’ex Cristante per un pareggio che ha permesso alla Juve di agganciare i bergamaschi al terzo posto appaiandoli a 65 punti. Mihajlovic proverà a interrompere la corsa dei bergamaschi e a 38 InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 25 aprile 2021) Un’sprecona e padrona del campo per sessanta minuti non è riuscita a piegare la Roma all’Olimpico e i giallorossi l’hanno punita con l’ex Cristante per un pareggio che ha permesso alla Juve di agganciare i bergamaschi al terzo posto appaiandoli a 65 punti. Mihajlovic proverà a interrompere la corsa dei bergamaschi e a 38 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Atalanta_BC : Cafeteros en acción! ???? ? Un gol tutto colombiano nell'ultimo #AtalantaBologna! ???? A great Colombian goal from our… - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - notizietweet : #ULTIMORA Serie A, la Roma perde a Cagliari: 3-2 per i sardi, alla ricerca di punti salvezza. Alle 20.45 Atalanta-B… - repubblica : ?? Serie A, la Roma perde a Cagliari: 3-2 per i sardi, alla ricerca di punti salvezza. Alle 20.45 Atalanta-Bologna - lavamuroeri : RT @VeniVidiMikis: Girone ritorno Roma-Verona 3-1 Juve-Roma 2-0 Roma-Udi 3-0 Benevento-Roma 0-0 Roma-Milan 1-2 Fiorentina-Roma 1-2 Roma-Gen… -