Atalanta-Bologna (25 aprile ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 25 aprile 2021) Un’Atalanta sprecona e padrona del campo per sessanta minuti non è riuscita a piegare la Roma all’Olimpico e i giallorossi l’hanno punita con l’ex Cristante per un pareggio che ha permesso alla Juve di agganciare i bergamaschi al terzo posto appaiandoli a 65 punti. Mihajlovic proverà a interrompere la corsa dei bergamaschi e a 38 InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 25 aprile 2021) Un’sprecona e padrona del campo per sessanta minuti non è riuscita a piegare la Roma all’Olimpico e i giallorossi l’hanno punita con l’ex Cristante per un pareggio che ha permesso alla Juve di agganciare i bergamaschi al terzo posto appaiandoli a 65 punti. Mihajlovic proverà a interrompere la corsa dei bergamaschi e a 38 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Eurosport_IT : 'Se incontrare l’Atalanta è come andare dal dentista, incontrare il Bologna è…' ?? Ma Sinisa #Mihajlovic ha un rapp… - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - FeloKamo : 12.30 Benevento - Udinese 15.00 Fiorentina - Juve 15.00 Inter - Hellas 18.00 Cagliari - Roma 19.30 Parma - Crotone 20.45 Atalanta - Bologna - Febrillanna : RT @AroundTurin: The following Serie A teams have officially requested to sanction Juventus, Inter and Milan: Roma Torino Bologna Genoa Sa… - Edoardo____ : salvezza; la Roma per allontanare l'insidia Sassuolo; infine Atalanta - Bologna, per i Bergamaschi obiettivo restar… -