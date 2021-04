Atalanta-Bologna 2-0, gol di Malinovskyi e Muriel. Bologna in dieci - Diretta (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo un inizio di primo tempo difficile, i nerazzurri salgono in cattedra e danno spettacolo. Vantaggio di Malinovskyi al 22’ e raddoppio su rigore di Muriel al 43’. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo un inizio di primo tempo difficile, i nerazzurri salgono in cattedra e danno spettacolo. Vantaggio dial 22’ e raddoppio su rigore dial 43’.

Advertising

Atalanta_BC : Subito in campo @Hans33Hateboer! ?? La nostra formazione titolare! #Hateboer starts! ???? Here's our #StartingXI to fa… - SkySport : Atalanta-Bologna 2-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #AtalantaBologna Su Sky Sport Serie A ?… - Gazzetta_it : Gol! Atalanta - Bologna 2-0, rete di Muriel L. (ATA) - tuttoatalanta : VIDEO - Atalanta-Bologna, l'arrivo delle squadre allo stadio - fcin1908it : Diretta LIVE, Atalanta-Bologna 2-0: rossoblù in dieci, espulso Schouten -