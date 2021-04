Assassinata nel sonno in Perù una missionaria laica italiana. Forse un tentativo di rapina (Di domenica 25 aprile 2021) Una missionaria laica italiana, Nadia De Munari, 50 anni , originaria di Schio (Vicenza), è stata uccisa in Perù Forse durante un tentativo di rapina. Lo riferiscono Il Giornale di Vicenza e Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) Una, Nadia De Munari, 50 anni , originaria di Schio (Vicenza), è stata uccisa indurante undi. Lo riferiscono Il Giornale di Vicenza e Il ...

