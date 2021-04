Asl Napoli 2, oggi vaccini senza prenotazione: grande affluenza a Giugliano e Afragola (Di domenica 25 aprile 2021) E’ oggi il “Vax day” ad accesso libero dell’Asl Napoli 2. Da questa mattina e fino alle 19 in quattro punti vaccinali dell’Asl, per chi ha tra i 60 e i 79 anni, può ricevere la propria dose di vaccino anche se non è prenotato. vaccini a Giugliano e Afragola grande affluenza da stamane ai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 aprile 2021) E’il “Vax day” ad accesso libero dell’Asl2. Da questa mattina e fino alle 19 in quattro punti vaccinali dell’Asl, per chi ha tra i 60 e i 79 anni, può ricevere la propria dose di vaccino anche se non è prenotato.da stamane ai L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

