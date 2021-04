Arriva la biografia di Matthew McConaughey: la clamorosa anticipazione (Di domenica 25 aprile 2021) Matthew McConaughey attore straordinario e bellissimo, eppure la sua vita non è stata così facile come si potrebbe immaginare e dietro quel sorriso con cui ha fatto innamorare milioni di fan si cela un passato non facile e ricco di brutte avventure: è quanto si può apprendere di Matthew McConaughey leggendo il suo libro Greenlights, dove ha affidato molte delle drammatiche esperienze da lui vissute e che lui si era tenute dentro fino ad ora. “A 18 anni fui molestato da un uomo mentre avevo perso i sensi nel retro di un furgone”, racconta l’attore tra le pagine del libro autobiografico. Il premio Oscar con Dallas Buyers Club ha poi scritto di non essersi “mai sentito una vittima. Ho avuto molte prove che il mondo stesse cospirando per rendermi felice”. L’attore racconta anche di un altro episodio di ... Leggi su ck12 (Di domenica 25 aprile 2021)attore straordinario e bellissimo, eppure la sua vita non è stata così facile come si potrebbe immaginare e dietro quel sorriso con cui ha fatto innamorare milioni di fan si cela un passato non facile e ricco di brutte avventure: è quanto si può apprendere dileggendo il suo libro Greenlights, dove ha affidato molte delle drammatiche esperienze da lui vissute e che lui si era tenute dentro fino ad ora. “A 18 anni fui molestato da un uomo mentre avevo perso i sensi nel retro di un furgone”, racconta l’attore tra le pagine del libro autobiografico. Il premio Oscar con Dallas Buyers Club ha poi scritto di non essersi “mai sentito una vittima. Ho avuto molte prove che il mondo stesse cospirando per rendermi felice”. L’attore racconta anche di un altro episodio di ...

