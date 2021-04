Aperitivo negazionista a Chivasso | in tanti alla Torteria ribelle che sfida l’ordine di chiusura imposto dal prefetto di Torino Video

(Di domenica 25 aprile 2021) Oltre un centinaio di persone ha preso parte anche oggi all’disobbediente’ di, nel Torinese. La titolare, come aveva preannunciato, non ha rispettatodidaldi. Carabinieri e guardia di finanza presidiano la zona rimanendo per il momento a distanza. La Prefettura, già ieri, aveva minacciato denunce e multe per i partecipanti. E’ il terzo sabato di fila che laorganizza iniziative negazioniste della pandemia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

