Anniversario della Liberazione | Draghi | “Dobbiamo ricordare che non fummo tutti | noi italiani | brava gente”

(Di domenica 25 aprile 2021) 25 Aprile,. Mattarella eall’AltarePatria, poi la cerimonia al Quirinale. L’Italia celebra il settantaseiesimo. La prima tappa istituzione è all’AltarePatria, dove il PresidenteRepubblica Sergio Mattarella e il premier Mariodeporranno una corona di alloro. Poi il Presidente del Consiglio proseguirà la giornata con la visita al Museo Storico. Infine la cerimonia al Quirinale. 25 Aprile,al Museoin via Torquato Tasso “Vi ringrazio per questa visita commovente. Si vede la ...

matteosalvinimi : Nel triste anniversario del Genocidio del Popolo Armeno, che costò la vita a un milione e mezzo di donne e uomini,… - ItalyMFA : Nell’anniversario della Festa della Liberazione, ricordiamo e celebriamo i valori fondanti della vita democratica.… - MinisteroDifesa : Buon #25aprile! ???? Oggi ricorre il 76° Anniversario della #Liberazione. Il 25 aprile 1945 nasceva, dalle rovine de… - grillotalpa : RT @ItalianAirForce: Il sorvolo delle @FrecceTricolori sull’Altare della Patria in occasione del 76° anniversario della #Liberazione #25a… - SpazioInGioco : RT @ItalianAirForce: Il sorvolo delle @FrecceTricolori sull’Altare della Patria in occasione del 76° anniversario della #Liberazione #25a… -

Una corona d'alloro per il 76esimo della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio così all'Altare della Patria. Con lui, i presidenti del Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico. Il Capo dello Stato non è solo all'altare della Patria nel rendere omaggio al milite ignoto in nome di tutti coloro che sono morti per liberare l'Italia dal nazifascismo, nel 76esimo anniversario.