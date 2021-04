Angelina Jolie | meno set e più famiglia | «Ecco perché ho lasciato la regia»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 25 aprile 2021) «Amo la regia, ma ho avuto un cambiamento nella mia situazione familiare che da un po’ di tempo non mi permette di dirigere film». Angelina Jolie non ci gira troppo intorno: non si mette dietro alla cinepresa del 2016, lo stesso anno in cui ha presentato istanza di divorzio dall’ormai ex marito, Brad Pitt: «Ho bisogno di fare lavori più brevi e stare più a casa», spiega l’attrice a Entertainment Weekly. «Questa è la verità».