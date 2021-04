Angela Melillo: gli spot tv trash da rivedere tutti d’un fiato (Di domenica 25 aprile 2021) Angela Melillo è nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e quale occasione migliore di questa, quindi, per recuperare tutti i suoi spot tv trash? Se durante il Grande Fratello Vip abbiamo rispolverato alcuni vecchi spot televisivi delle gieffine scoprendo che Samantha De Grenet è la regina del gorgonzola, Maria Teresa Ruta è fan della patata che attira ed Antonella Elia è libera come l’aria grazie a Lines Seta Ultra, oggi è la volta di Angela Melillo. La naufraga nel corso della sua carriera è stata infatti Venere nello spot del latte di mandorla Condorelli ed una bella contadina che coglie le pesche nel promo di VerNel cuor di pesca. “Ah, l’ha trovato eh? Senta che profumo. / Proprio come le mie pesche!” e ancora: ... Leggi su biccy (Di domenica 25 aprile 2021)è nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e quale occasione migliore di questa, quindi, per recuperarei suoitv? Se durante il Grande Fratello Vip abbiamo rispolverato alcuni vecchitelevisivi delle gieffine scoprendo che Samantha De Grenet è la regina del gorgonzola, Maria Teresa Ruta è fan della patata che attira ed Antonella Elia è libera come l’aria grazie a Lines Seta Ultra, oggi è la volta di. La naufraga nel corso della sua carriera è stata infatti Venere nellodel latte di mandorla Condorelli ed una bella contadina che coglie le pesche nel promo di VerNel cuor di pesca. “Ah, l’ha trovato eh? Senta che profumo. / Proprio come le mie pesche!” e ancora: ...

