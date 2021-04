Amici Serale | Raffaele eliminato Martina Miliddi | “Love | uscito a testa alta”

(Di domenica 25 aprile 2021)La ballerina scrive al cantante del talent di Maria De Filippi sostenendolo dopo essere statodurante la sesta puntata Pubblicato su 25 Aprile 2021 È statoRenda da20 nella sesta puntata delandata in onda sabato 24 aprile 2021. Il cantante è stato battuto da Deddy che ha superato il ballottaggio finale. La squadra di Lorella Cuccarini e Arisa subisce l’ennesima perdita, finendo in minoranza con soltanto Tancredi e Alessandro. Al termine della puntata, Maria De Filippi ha comunicato il verdetto della giuria e si è complimentata per la sua educazione. Ad20Renda ha portato i suoi inediti, già sulla ...

Advertising

AmiciUfficiale : 'Spero di vivere di musica' Le prime parole di Raffaele subito dopo l'eliminazione dalla sesta puntata del Serale l… - WittyTV : Solo per voi un punto di vista del tutto esclusivo della sesta puntata del Serale di #Amici20, pronti a fare il pie… - cceescaa : RT @ginevragin_: Mi sembra molto chiaro che nelle prime 6 puntate del serale di Amici ci sia stata un’opera di affossamento nei confronti d… - theWolfman____ : RT @ginevragin_: Mi sembra molto chiaro che nelle prime 6 puntate del serale di Amici ci sia stata un’opera di affossamento nei confronti d… - orasiamoindue_ : RT @ginevragin_: Mi sembra molto chiaro che nelle prime 6 puntate del serale di Amici ci sia stata un’opera di affossamento nei confronti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Serale

Una bella puntata ieri di. Tra le tante esibizioni che si sono susseguite, c'è anche stato un piccolo imprevisto per Alessandro Cavallo: il ragazzo infatti ha spaccato la sedia nella sua prima esibizione del ...20, tra un'eliminazione e l'altra si avvicina la finale. Stavolta è toccato a Raffele, per il dispiacere di Arisa Nuova puntata di emozioni aldi, tra ospiti, manches durissime e il nono eliminato dal programma. A dover abbandonare il talent è stato Raffaele Renda della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini , al ballottaggio ...Episodio inaspettato durante l’ultimo serale di Amici 20, con l’incidente che ha sorpreso tutti. Il serale di Amici 20, come sempre, ha riservato tantissime sorprese e persino un incidente. Infatti pr ...Commento al sesto serale di Amici 20: lo sterminatore Deddy, niente più sole per Raffaele e un rianimatore per Arisa. Ed eccomi con il commento al sesto serale di Amici 20. E’ ...