Amici 20, puntata di Sabato 24 Aprile: il ballottaggio e il nome dell’eliminato, cos’è successo (Di domenica 25 aprile 2021) Amici, chi è l’eliminato della sesta puntata del talent che è andata in onda Sabato 24 Aprile: il suo nome e cos’è esattamente accaduto. Anche ieri sera, Sabato 24 Aprile, è andata in onda la sesta ed imperdibile puntata di Amici. E, come al solito, sono iniziate a trapelare le prime anticipazioni. A questo punto, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 25 aprile 2021), chi è l’eliminato della sestadel talent che è andata in onda24: il suoesattamente accaduto. Anche ieri sera,24, è andata in onda la sesta ed imperdibiledi. E, come al solito, sono iniziate a trapelare le prime anticipazioni. A questo punto, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

WittyTV : Solo per voi un punto di vista del tutto esclusivo della sesta puntata del Serale di #Amici20, pronti a fare il pie… - AmiciUfficiale : 'Spero di vivere di musica' Le prime parole di Raffaele subito dopo l'eliminazione dalla sesta puntata del Serale l… - framarin : Questo di @ashcoltami è il 3° post di maggior successo per la 6a puntata di #Amici20, con 4.100 interazioni Tutti… - framarin : Questo di @GiuliaSalemi93 è il post di maggior successo per la 6a puntata di #Amici20, con 4.700 interazioni Tutt… - lametino : Lamezia, Raffaele Renda è l`eliminato della sesta puntata di “Amici”, con l`inedito ”Focu meu” dedicato alla Calabr… -