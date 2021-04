Amici 20 | Nino Frassica nomina Barbara D’Urso davanti a Maria De Filippi e lei reagisce così

(Di domenica 25 aprile 2021) Il comico ospite della puntata di20 andata in onda ieri 24 aprile è stato. L’attore siciliano ha regalato un numero divertente leggendo la finta lettera di un aspirante concorrente die l’ormai classica biografia rivisitata (diDe, in questo caso). Senza farsi alcun problema, il comico hato “il” nomeDe. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di, con cui pare che i rapporti siano incrinati. “Deè nata di 15 chili, quando la madre la vede spuntare dice ‘Oh’,, quando è nata, piange. E...

Ultime Notizie dalla rete : Amici Nino

Frassica voto: 9 Voto alla carriera e alla capacità sovrumana di essere se stesso persino in uno studio come quello di. Lì, ci fa cadere dalla sedia e ci ricorda che è uno dei più grandi ...... il comicoFrassica . Dopo varie gag esilaranti, in pieno stile comedian da Indietro tutta , Frassica ha descritto la personalità e la storia della conduttrice di20, dagli esordi al ...Pagelle della puntata del 24 aprile del serale di Amici 20: Raffaele viene eliminato, Alessandro si mostra tenace ed energico ...Nino Frassica è intervenuto durante la puntata di ieri, sabato 24 aprile, ad Amici 20. Il comico nomina Barbara D'Urso: la reazione di Maria ...