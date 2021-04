Amici 20, Nino Frassica cita Barbara d’Urso: la reazione di Maria De Filippi (Di domenica 25 aprile 2021) Nino Frassica è stato l’ospite comico del nuovo appuntamento con il serale di Amici 20. Tra una gag e l’altra, l’attore siciliano ha citato Barbara d’Urso davanti a Maria De Filippi: quale è stata la reazione? Amici 20, Nino Frassica cita Barbara d’Urso: la reazione di Maria Nino Frassica si è portato a casa un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 25 aprile 2021)è stato l’ospite comico del nuovo appuntamento con il serale di20. Tra una gag e l’altra, l’attore siciliano hatodavanti aDe: quale è stata la20,: ladisi è portato a casa un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Amici 20, Nino Frassica cita Barbara d’Urso: la reazione di Maria De Filippi - PasqualeMarro : #Amici2021, #NinoFrassica nomina #BarbaraDUrso a #MariaDeFilippi: la reazione - Anna07942827 : @nino_giovanni @LalliVincenzo @nmirotti Lavoro in ospedale Covid. Due miei amici sono morti contraendolo in ospedal… - Profilo3Marco : RT @fanpage: #Amici20, Nino Frassica fa una battuta su Barbara d'Urso, ma Maria non si scompone - infoitcultura : Amici 20, diretta sesta puntata: ospiti Annalisa e Nino Frassica. Ecco chi sarà eliminato -