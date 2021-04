Amici 20: l’opinione di Chia sulla sesta puntata (Di domenica 25 aprile 2021) L’infinita querelle tra professori che imperversa ad Amici 20 fa più danni dell’invasione delle cavallette in Egitto, c’è poco da fare. Perché va bene il desiderio di mettere in luce i propri allievi, è sacrosanto provare a portarli più avanti possibile nella competizione, ci sta che si evidenzino i loro punti di forza ponendo in secondo piano quelli di debolezza. Ma c’è modo e modo per farlo. Innanzitutto la tutela eccessiva e spropositata di qualcuno, incensato a prescindere dalle performance che porta sul palco, serve solo a renderlo ancora più indigesto a chi magari già non l’aveva in simpatia. In secondo luogo, per esaltare il proprio prediletto non c’è bisogno né di denigrare gli avversari né tanto meno di scordarsi di avere altri allievi in squadra perché si è troppo concentrati a pompare il cocco di casa. Ed ogni riferimento non è – ovviamente – puramente ... Leggi su isaechia (Di domenica 25 aprile 2021) L’infinita querelle tra professori che imperversa ad20 fa più danni dell’invasione delle cavallette in Egitto, c’è poco da fare. Perché va bene il desiderio di mettere in luce i propri allievi, è sacrosanto provare a portarli più avanti possibile nella competizione, ci sta che si evidenzino i loro punti di forza ponendo in secondo piano quelli di debolezza. Ma c’è modo e modo per farlo. Innanzitutto la tutela eccessiva e spropositata di qualcuno, incensato a prescindere dalle performance che porta sul palco, serve solo a renderlo ancora più indigesto a chi magari già non l’aveva in simpatia. In secondo luogo, per esaltare il proprio prediletto non c’è bisogno né di denigrare gli avversari né tanto meno di scordarsi di avere altri allievi in squadra perché si è troppo concentrati a pompare il cocco di casa. Ed ogni riferimento non è – ovviamente – puramente ...

