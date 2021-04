Amici 20- Intervista esclusiva al signor Pierluigi, papà di Sangiovanni (Di domenica 25 aprile 2021) Ecco a voi un'Intervista esclusiva, a cura delle Emily di Quello che Tutti Vogliono Sapere, al papà di Sangiovanni; cantante di Amici 20. Un'Intervista che leggerete tutta d'un fiato per conoscere meglio Sangiovanni, il cantante che sta conquistando sempre più il pubblico italiano. L'Intervista Ci può raccontare un aneddoto dell'infanzia di Sangiovanni?Quando andò alle elementari sapeva già leggere, durante le vacanze di Natale disse : "io mi ritiro da scuola perché so già fare tutto quello che fanno gli altri". Come avete supportato la sua passione per la musica quando ha iniziato a manifestarla? Inizialmente eravamo un po’ indifferenti, nel senso che la ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di domenica 25 aprile 2021) Ecco a voi un', a cura delle Emily di Quello che Tutti Vogliono Sapere, aldi; cantante di20. Un'che leggerete tutta d'un fiato per conoscere meglio, il cantante che sta conquistando sempre più il pubblico italiano. L'Ci può raccontare un aneddoto dell'infanzia di?Quando andò alle elementari sapeva già leggere, durante le vacanze di Natale disse : "io mi ritiro da scuola perché so già fare tutto quello che fanno gli altri". Come avete supportato la sua passione per la musica quando ha iniziato a manifestarla? Inizialmente eravamo un po’ indifferenti, nel senso che la ...

