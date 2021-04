Altri guai dopo lo scivolone della lettera agli studenti | Filisetti a processo per le offese nel volantino

Advertising

casino90210 : RT @yeturikuzi: maria io ti avverto guai a te se la prossima eliminata è serena perchè dopo stasera io mi rifiuto che faccia la fine di tu… - l_Letizia_ : RT @yeturikuzi: maria io ti avverto guai a te se la prossima eliminata è serena perchè dopo stasera io mi rifiuto che faccia la fine di tu… - lee28552519 : RT @yeturikuzi: maria io ti avverto guai a te se la prossima eliminata è serena perchè dopo stasera io mi rifiuto che faccia la fine di tu… - yeturikuzi : maria io ti avverto guai a te se la prossima eliminata è serena perchè dopo stasera io mi rifiuto che faccia la fi… - romanorde : @MaxGramel @Corriere -

Ultime Notizie dalla rete : Altri guai

corriereadriatico.it

ANCONA - Non bastava lo scivolone - bis della lettera, dal contenuto opinabile, sulla celebrazione del 25 Aprile, invita a tutti gli studenti marchigiani. Iora si sommano per il professor Marco Ugo Filisetti , rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Bergamo per diffamazione aggravata nei confronti di Carla Cordioli, attuale vicesindaco di Gorle,...Ci sono quelli che "picchio ergo sum" e quelli ai quali, per evitare i, non basta più tirar ...che sublimano nello stakanovismo virtuale la loro passività nel reale così può aver indicato ad...In trasferta fuori comune sorpresi con hashish e marijuana. A finire nei guai sono quattro ragazzi, due cittadini albanesi di 19 e 21 anni, un tunisino di 20 anni ed un italiano di 21 anni residenti t ...ANCONA - Non bastava lo scivolone-bis della lettera, dal contenuto opinabile, sulla celebrazione del 25 Aprile, invita a tutti gli studenti marchigiani. I guai ora si sommano per il professor ...