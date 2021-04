Aliante precipita nel lago di Varese. Illeso il pilota (Di domenica 25 aprile 2021) Varese, 25 aprile 2021 " Sono stati momenti di paura ieri nel tardo pomeriggio quando un Aliante è finito nelle acque del lago di Varese . Un incidente che ha fatto temere il peggio invece per il ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 aprile 2021), 25 aprile 2021 " Sono stati momenti di paura ieri nel tardo pomeriggio quando unè finito nelle acque deldi. Un incidente che ha fatto temere il peggio invece per il ...

Aliante precipita in un campo di grano, salvo il pilota NOVI LIGURE - Un aliante è precipitato in un'area adiacente all'aeroporto Mossi di Novi Ligure, atterrando in un campo di grano a poche decine di metri dal parcheggio del centro commerciale i Giovi di Pozzolo. Il ...

