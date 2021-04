Alessia Lautone | «Ecco dove va il nuovo giornalismo»

(Di domenica 25 aprile 2021) Romana, 54 anni, due figli grandi, Alessia Lautone è la neo direttrice di LaPresse, la celeberrima agenzia di stampa, che, nata come agenzia fotografica, ha poi affiancato al al fotoreporting anche ufficio stampa, celebrity management e produzioni televisive. Un ruolo chiave dunque, in momento in cui il mondo dell’informazione si sta rivoluzionando, in cui stanno cambiando parametri, forme e sostanze.

Advertising

carpinelloTitty : RT @thewatcherpost: The Watcher Talk: leadership femminile, Recovery Plan e G20 Moderatrice: Alessia Lautone - Direttore LaPresse Su #The… - marcoranieri72 : RT @RaiRadio7: Questa settimana a #SueEccellenzeinRosa, di e con Giuliana Carosi e Alessia Lautone: ?? @ritadallachiesa, ?? Paola Scarsi,… - ritadallachiesa : RT @RaiRadio7: Questa settimana a #SueEccellenzeinRosa, di e con Giuliana Carosi e Alessia Lautone: ?? @ritadallachiesa, ?? Paola Scarsi,… - RaiRadio7 : Questa settimana a #SueEccellenzeinRosa, di e con Giuliana Carosi e Alessia Lautone: ?? @ritadallachiesa, ?? Paola… - thewatcherpost : The Watcher Talk: leadership femminile, Recovery Plan e G20 Moderatrice: Alessia Lautone - Direttore LaPresse Su… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Lautone

Questi i temi al centro del digital talk ospitato da The Watcher Post e condotto dal direttore di LaPresse,, al quale hanno preso parte: il ministro per le Pari opportunità e la ...Questi i temi al centro del digital talk ospitato da The Watcher Post e condotto dal Direttore di LaPresse,, al quale hanno preso parte: il Ministro per le Pari opportunità e la ...Da poco alla direzione dell'agenzia di stampa LaPresse Alessia Lautone racconta il mondo dell'informazione, dalla carta stampata alle nuove sfide sul multimediale ...Il 2021 deve essere l’anno della ripartenza anche per l’occupazione e la leadership femminili, attraverso politiche di promozione e di sostegno che siano concretamente capaci ...