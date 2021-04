Alber Elbaz morto a 59 anni, mistero sulla morte dello stilista: forse stroncato dal Covid (Di domenica 25 aprile 2021) Il mondo della moda piange Alber Elbaz . Lo stilista israeliano è morto ieri a 59 anni all'American Hospital di Parigi. Stando a quanto riporta Wwd sono ancora ignote le cause del decesso ma secondo ... Leggi su leggo (Di domenica 25 aprile 2021) Il mondo della moda piange. Loisraeliano èieri a 59all'American Hospital di Parigi. Stando a quanto riporta Wwd sono ancora ignote le cause del decesso ma secondo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alber Elbaz, il designer noto per il suo spettacolare ringiovanimento di Lanvin dal 2001 al 2015, è morto sabato in… - MediasetTgcom24 : Mondo della moda in lutto, è morto a 59 anni lo stilista Alber Elbaz #AlberElbaz - anna_annie12 : Alber Elbaz: le sue 11 lezioni di vita più curiose | Vogue Italia - anna_annie12 : Morto Alber Elbaz, lo stilista aveva 59 anni - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Alber Elbaz, il designer noto per il suo spettacolare ringiovanimento di Lanvin dal 2001 al 2015, è morto sabato in un os… -