Albania al voto, Edi Rama cerca un terzo mandato. Ma è testa a testa con il leader dell'opposizione Basha

È ancora tutta aperta la partita in Albania dove oggi, 25 aprile, si è votato per il rinnovo del Parlamento e per l'elezione del primo ministro. In testa, seppur con percentuali di distacco risicate, c'è il Partito Socialista del premier uscente Edi Rama, alla ricerca del terzo mandato consecutivo. Secondo il primo exit poll di Albania Post e della tv privata Top Channel, Rama ha ottenuto il 46,9% delle preferenze a livello nazionale (ultimo aggiornamento 21.30), mentre il Partito Democratico, principale forza all'opposizione (di centrodestra) guidata dall'ex sindaco di Tirana, Lulzim Basha, si attesta per ora al 43,5% delle preferenze. A seguire, con il 6,9% delle preferenze, il ...

