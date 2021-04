Al ristorante fino alle 22, ecco perché non si può fare. Sul coprifuoco scontro Pd-Lega (Di domenica 25 aprile 2021) La circolare del Vimale smentisce le dichiarazioni del ministro Gelmini: non basta mostrare lo scontrino del locale per violare il coprifuoco serale Leggi su corriere (Di domenica 25 aprile 2021) La circolare del Vimale smentisce le dichiarazioni del ministro Gelmini: non basta mostrare lo scontrino del locale per violare ilserale

NicolaPorro : Un ministro, Gelmini, dice al ristorante fino alle 22. Un sottosegr, Sibilia, ribatte a casa alle 22. Non esagerate… - repubblica : ?? Il centrodestra contro il coprifuoco, Gelmini: 'Al ristorante fino alle 22, nessuno sara' multato'. Ma il Viminal… - repubblica : La battaglia del centrodestra contro il coprifuoco. Gelmini: 'Al ristorante fino alle 22, poi a casa'. Ma il Vimina… - medeadicyta : RT @NicolaPorro: Un ministro, Gelmini, dice al ristorante fino alle 22. Un sottosegr, Sibilia, ribatte a casa alle 22. Non esagerate pensan… - cccccccccccccx : @filippo_pt @gloquenzi E se io non ho soldi per andare al ristorante perché mi hanno mandato fallito? E perché se u… -